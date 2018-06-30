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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- 90 Yaşındaki Rohingya Müslümanı Üç Kez Sürgün Oldu İzle

- 90 Yaşındaki Rohingya Müslümanı Üç Kez Sürgün Oldu İzle

Gül Zahar görüntüleri

Mülteci Sürgün Hayat Hikayesi Mülteci Kampı 

-yaşadığı yerden detaylar
-açıklamaları

( DAKKA ) - 90 yaşındaki Rohingya Müslümanı üç kez sürgün oldu DAKKA

- Rohingya Müslümanı olan 90 yaşındaki Gül Zahar, hayatında üç kez sürgün yaşadı. Rohingya Müslümanı Gül Zahar, Myanmar’da köyü yakıldıktan sonra 1978, 1991, son olarak da Ağustos 2017 olmak üzere üç kez evini terk etmek zorunda kaldı. Hala ülkesine dönme umudu olan Gül Zahar, hayat hikayesini anlatırken, “Myanmar askeri bize işkence yaptı. Bu yüzden buraya geldik. Bangladeş'te biraz huzur bulabiliriz diye umuyorduk. Bangladeş'e ilk kez kaçtığımızda 18 yaşındaydım. Kamplarda 4 yıl yaşadıktan sonra Myanmar'a döndük. 25 yıl sonra tekrar geldik’’ ifadelerini kullandı. "Myanmar'da barış olursa tekrar geri döneceğim" Yaşına ve görme engeline rağmen Zahar, ailesiyle paylaştığı çadırında günlük işlere yardımcı oluyor. Rohingya Müslümanları Myanmar'da yıllardır süren baskılara katlanırken, Zahar’ın ailesinin 4 kuşağı mülteci olarak yabancı ülkelerde yaşıyor. Tekrar ülkesine dönme umuduyla yaşayan Zahar, “Ülkemizde barış olursa tekrar geri döneceğim. Tüm mülküm, evim orada. Orada huzur içinde ölebilirim” şeklinde konuştu.
Bangladeş’te bulunan dünyanın en büyük mülteci kampı Kutupalong’da 600 binden fazla mülteci yaşıyor.
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