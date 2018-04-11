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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
90 yaşındaki Kore gazisine 68 yıl sonra madalya

90 yaşındaki Kore gazisine 68 yıl sonra madalya

Tören detay

Gaziler Şehit Terörle Mücadele Cennet Bild 

-TÜMGAZİDER Genel Başkanı Şükrü Tandoğah konuşma
-Kaymakam Bekir Yılmaz konuşma
-Madalya takımı

( MUĞLA )- Bodrum'da yaşayan Kore Gazisi 90 yaşındaki Şehabettin Akkın'a, 68 yıl sonra Güney Kore Cumhuriyeti tarafından gazilik madalyası tevdi edildi MUĞLA

- Kore savaşına katılan, fakat o dönem madalyasını alamayan Bodrum’lu 90 yaşındaki Şehabettin Akkın’a, Güney Kore tarafından 68 yıl sonra gazilik madalyası verildi.
3 çocuk, 4 torun sahibi Şehabettin Akkın, 1950 yılında Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki savaşa katıldı.
Kore savaşında Asteğmen olarak görev yapan Akın'a, gazi madalyası verilmesi için 68 yıl sonra Bodrum’da tören düzenlendi.
Kaymakam Bekir Yılmaz'ın makamında düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, TCSG Yüzbaşı Ali Bora Şimşir, Bodrum ve Milas'ta yaşayan Gaziler ile Gazi yakınları katıldı.
Törende konuşan TÜMGAZİDER Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, Kore Savaşı'nda Türkiye'den 21 bin 212 kişinin gazi olduğunu belirterek, “Halen hayatta 2 bin 200 civarında Kore gazimiz var. Biz gazilerimiz ile yakından ilgileniyor, sık sık bir araya geliyoruz” dedi.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Şehitlerimiz, şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz bizim için çok kıymetli. Biz bugün bu cennet topraklarda yaşıyorsak, şehitlerimiz sayesinde, kahraman gazilerimiz sayesinde. Onlar her zaman bizim başımızın tacı. Kore de bizim kahraman gazilerimizin gidip döndüğü bir savaştı. Ülkemizin neresinde olursa olsun, bu vatan için, bu millet için verilen görev ile şehit olmuş, gazi olmuş hepsi bizim öz kahramanımızdır. İster Kıbrıs’ta, ister terörle mücadele, ister Kore’de olsun, nerede olursa olsun verilen emri yerine getirmek için bu memleket için kanını dökmüş, yaralanmış, gazi olmuş” dedi.
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park da Bodrum'da gazilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Türkler Kore'de sadece savaşmamış, orada okul da açmışlar. Biz Kore halkı ve devleti olarak size tekrar teşekkür ediyoruz. Biz sizlerin büyük desteği ile ayakta kalabildik ve bugünlere geldik. Türk askerinin insanının ülkemize verdiği önem, dostluk ve kardeşlik bağları çok güçlü, bizim Türklerin dostluğunu, en kötü günümüzde yardım elini uzatmalarını unutmamız mümkün değil” dedi.
Konuşmaların ardından 90 yaşındaki Kore Gazisi Şehabettin Akkın’a madalyası Kaymakam Bekir Yılmaz ve Kore’nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park tarafından tevdi edildi. (BT)
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