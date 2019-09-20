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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
90 yaşındaki Kore gazisi kullandığı silahın künyesini halen unutmamış Video

90 yaşındaki Kore gazisi kullandığı silahın künyesini halen unutmamış Video

- Tören alanından görüntü

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Sarılar Saygı Duruşu 

-- Kore Gazisi Osman Çevik’ten detay görüntü
-- Osman Çevik’in silah künyesini söylemesi
-- Çelenk sunumu
-- Detay görüntüler
-- Protokol üyelerinin gazilere hediye takdim etmesi
-- Yaşlı bir gazinin kaymakamın boynuna sarılarak ağlaması
-- Detay görüntüler
-- Kore Gazisi Osman Çevik’in açıklamaları

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törene, 90 yaşındaki Kore Gazisi Osman Çevik damgasını vurdu. Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, 108. Topçu Alay Komutanlığından bir subay tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajı ile günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi.
Törene ilerlemiş yaşına rağmen katılan 90 yaşındaki 12 çocuk babası Kore Gazisi Osman Çevik ise, kullandığı silahın bile künyesini halen hafızasında tutması dikkat çekti. Devlet olmasa kendisinin hiçbir şeye yaramayacağını belirten Çevik, ömrünün yettiği süre içinde törenlere katılacağını söyledi.

Protokol üyeleri, gazilerle tek tek ilgilenerek çeşitli hediyeler takdim ettiler. 108. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen programda ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebelerde kullandığı bazı savunma ve taarruz araçlarının tanıtımı yapıldı. Tanıtım sonrası gaziler onuruna öğle yemeği verildi.
19 Eylül Gaziler Günü kutlama programlarına Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, MHP Erciş İlçe Başkanı Murat Işık, kamu, kurum ve daire amirleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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