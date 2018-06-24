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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
90 yaşındaki İbrahim dede milletvekili aday adayı olan torununun yardımıyla oyunu kullandı Haberi

90 yaşındaki İbrahim dede milletvekili aday adayı olan torununun yardımıyla oyunu kullandı Haberi

İbrahim Dede'nin gelişi

Milletvekili 

-oy kullanma görüntüleri
-detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 90 yaşındaki İbrahim Güney, milletvekili aday adayı olan torununun yardımıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de oy kullanma işlemleri devam ediyor. Yürümekte zorlanan 90 yaşındaki İbrahim Güney, torunlarının desteği ile oy kullanmaya gitti. AK Parti'den Gaziantep Milletvekili aday adayı Rima Güney ve diğer torunlarının koluna girmesi ile Aslı Alevli İlkokuluna giden İbrahim Güney, torunu ve görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı. Rima Güney, dedesinin yaşına rağmen oyunu kullanmak istediğini belirterek, dedesinin oyunun ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Kendisinin de oyunu kullandığını belirten Güney, herkesi sandığa davet etti.
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