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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
90 saniyede soydular, 5 günde yakalandılar...Jet hırsızların soygun anı kamerada Haberi

90 saniyede soydular, 5 günde yakalandılar...Jet hırsızların soygun anı kamerada Haberi

Güvenlik kamerası

Soygun Akalan Sigara Petrol Hırsız 

-hırsızlık anları
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Ele geçirilen paralar

( GAZİANTEP )- Gözaltına alınan şahıs: "PKK mıyız biz?" GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir petrol istasyonunu 90 saniyede soyan hırsızlar, polisin yaptığı 5 günlük çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yakalanan soyguncularla birlikte çalınan 150 bin TL'den 50 bin lirası da ele geçirildi. Olay, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi’nde geçen Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli 7 kişi Yeşilvadi Bulvarı üzerindeki bir petrol istasyonuna kiraladıkları araçla geldi. Petrol istasyonundaki çalışanlarını av tüfekleriyle etkisiz hale getirerek, kasadaki ve çalışanların ceplerindeki 150 bin lira ile 10 bin lira değerindeki sigara ve 5 bin liralık yakıt çeklerini çaldı. Petrol istasyonunu soyan 7 kişi, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Olayın ardından petrol istasyonu çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine istasyona çok sayıda polis sevk edildi. İstasyona gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. 90 saniyede soydular Petrol istasyonundaki soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde plakasız araçla gelen yüzleri maskeli 7 kişinin ellerinde av tüfekleriyle istasyonun market bölümüne girdikleri ve çalışanları etkisiz hale getirdikleri yer alıyor. 90 saniyede soygunu gerçekleştiren şüphelilerin, araca binip uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. 5 günde yakalandılar Yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucu, petrol istasyonunu soyan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Olayda 3 kişinin de gözcülük yaptığı tespit edildi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler, olaydan 5 gün sonra adreslerine yapılan operasyonda yakalandı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, operasyonda ise çalınan paranın 50 bin lirası ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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