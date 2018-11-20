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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
90’lık şemsiye tamircisi gözlük dahi kullanmadan mesleğini sürdürüyor

90’lık şemsiye tamircisi gözlük dahi kullanmadan mesleğini sürdürüyor

Dursun dedenin dükkanına gelişi

Irak 

-Dursun Yıldız’ın tamirinden detaylar
-Vatandaşların şemsiye tamiri için sıra beklemesi
-Dursun Yıldız ile röportaj
-Müşteriler ile röportaj

( SAMSUN )- 40 yıldır şemsiye tamir ederek yaşamını sürdürüyor SAMSUN

- Samsun'un tek şemsiye tamircisi olan 90 yaşındaki Dursun Yıldız’ın ilerleyen yaşına rağmen gözlük kullanmadan şemsiyeleri tamir etmesi herkesi şaşırtıyor. Dursun Yıldız, Samsun’un Bedesten Çarşısı’nda yaklaşık 70 yıldan beri esnaflık yapıyor. 90 yaşında ve 4 çocuk babası olmasına rağmen sağlığı gayet yerinde olan Yıldız, gözlük dahi kullanmadan mesleğini icra ediyor. Mesleğinin son örneklerinden olan Yıldız, dükkanın kendisine ait olduğunu, günde ortalama 10 şemsiye tamir ettiğini, bu mevsimlerde işlerinin arttığını söyledi.

"Çocuklarım benim çalışmama karışamaz" Bu dönemin en fazla şemsiye tamir ettiği dönem olduğunun altını çizen Dursun Yıldız, “90 yaşındayım. Şemsiye tamirini usta yanında öğrenmedim. Heves ederek öğrendim. Bu yaşıma kadar hevesle şemsiye tamir ettim. Çırak yok. Samsun’un son şemsiye tamircisi olduğum söyleniyor. Gençlerde heves yok. Kendi oğlum bile bu işi yapmıyor. Bu iş heves ve merakla yapılır. Allah’a çok şükür bu işten geçinip gidiyorum. Çalışmayana para yok. Şimdiki gençler dedesinden ve ninesinden harçlık alıyorlar. Gençliğe tavsiyem çalışsınlar, analarının ve babalarının eline bakmasınlar. 4 çocuğum var. Sağlığım el verdiği sürece çalışacağım” dedi.
Şemsiyeci Dursun dedenin başında bekleyen müşteriler ise Samsun’da başka şemsiye tamircisi olmadığı için mecbur sıra beklediklerini söylediler.
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