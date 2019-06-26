Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
90’lı yılların efsane sanatçısı Ege, Bodrum’da yeni kitabını tanıttı

90’lı yılların efsane sanatçısı Ege, Bodrum’da yeni kitabını tanıttı

Ege açıklama

-Ege kitap imzalarken

( MUĞLA ) - 90’LI yılların efsane sanatçısı Ege, Bodrum’da yeni kitabını tanıttı MUĞLA

- 90’lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Ege, "Asil Dede'nin Düğünü" adlı ikinci kitabının tanıtımını Bodrum’da yaptı. Uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan ünlü sanatçı Ege, Bodrum’da bir otelde düzenlenen etkinlikte kitabını sanat severlerle buluşturdu. Kitap gelirlerini Sağlık Vakfına bağışlayan ünlü sanatçı 3’üncü kitabı için ise çalışmalara başladığı müjdesini verdi. 1995 yılında müzik hayatına başlayan ve 9 albüm 5 single çıkaran Ege ilk kitabı “isyan”ı ise 2017 yılında okuyucularla buluşturmuştu. Tanıtım öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Ege, Bodrum engelliler sağlık vakfına kitap gelirlerini bağışladığını ifade ederek "Kitabın özeti iyilikte ve güzellikte birleşmek. Çünkü Anadolu'da kadim topraklarda yaşıyoruz. Kitabın gelirlerini engelliler vakfına bağışladığım için çok mutluyum. Üçüncü kitabımıda hazırlamaya başlıyorum” " dedi.
Yoğun bir sahne temposu olduğunu sözlerine ekleyen Ege, "Harika ve yoğun geçiyor. Bodrum'da devam eden konserlerimiz var. Bu yaz beste yaparak ve konser vererek geçecek " şeklinde konuştu.
Ege'nin 2’inci kitabı olan "Asil Dede'nin Düğünü" adlı kitabında dünyadaki tüm canlılarla konuşan ve onların dilinden anlayan Asil Dede'nin hikayesi anlatıyor. (EA-MB-
İlgili Foto Galeriler
Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)
Nusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladıNusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladı
Türkiye'nin altın oranlı güzelleriTürkiye'nin altın oranlı güzelleri
Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Demet Akbağın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna UğurlandıDemet Akbağın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tarkana Özel Ses Sistemli MinibüsTarkana Özel Ses Sistemli Minibüs
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı