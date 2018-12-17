90 kişinin yargılandığı FETÖ davasında dosyası ayrılan 35 sanığın yargılanmasına başlanıldı



- Kocaeli’de görülen Donanma Komutanlığı’ndaki darbe girişimi davasında, 23’ü ağır toplam 36 kişiye müebbet cezası verildiği duruşmada dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı dava görülmeye başladı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'nda eylemlere katılanlara yönelik açılan 52'si tutuklu, 15'i firari, 90 sanığın yargılandığı davanın 25 kasımda görülen karar duruşmasında 23’ü ağır toplam 36 kişiye müebbet cezası verilmesi, 8 kişinin de beraat etmesine; firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin tamamlanamaması nedeniyle ayrılmasına karar verildi.

7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı dava sabah saatlerinde sanıkların Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salona getirilmesi ile başlanıldı. 12’si mahrem imam olmak üzere 35 sanığın yargılandığı davada Fethullah Gülen, Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "Cebir Ve Şiddet Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırma”, "Silahlı Örgüt Kurmak Veya Yönetmek", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahla Birden Fazla Kişiyle Birlikte Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında ise 7 yıl 6 aydan 29’ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

