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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
90 kiloluk orkinos sahile vurdu

90 kiloluk orkinos sahile vurdu

Görüntü: kafe “0359 yüz kiloluk orkinos Mudanya sahiline vurdu” klasöründe.

Orkinos Hatıra Fotoğrafı Çay Bahçesi Zabıta Irak 

-İçerik: orkinostan görüntüler ve Mudanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan’ın açıklaması.
-Süre: 02:40 dak.
-Durum: gönderildi.

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da sahile vuran 90 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı. Bursa'nın Mudanya ilçesi Demirhane mevkindeki çay bahçesi çalışanları sahile vurmuş dev balığı görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 90 kilo ağırlığındaki orkinos balığını kıyıya çekmeye çalışan vatandaşlar, balığı yerinden kıpırdatamadı. Okyanus ve derin su balığı orkinosun Mudanya sahiline nasıl geldiği bilinmiyor. Balığı yerinden kıpırdatamayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Mudanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, "Bu büyüklükteki bir orkinos Ege tarafından balıkçı ağlarına takılarak gelmiş olabilir. Ayrıca orkinosun denizlerde avlanmasının yasak olduğundan yeniden denize bırakılmış olması da kuvvetlidir. 3-4 gün önce öldüğünü ve yenmesinin mümkün değil" dedi.
Balık Mudanya Belediyesi zabıta ekiplerince kaldırılarak imha edildi.
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