90 derece sıcaklığın altında demircilerin zorlu mesaisi

-yapılan işin zorluğu ile ilgili açıklamalar

-sıcaklık ile ilgili açıklama

-genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 20 yıllık demirci ustaları, kızgın ateşle birlikte 90 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının altında el yapımı tarım aletlerini yaparak ekmeğini kazanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü Şanlıurfa’da demirciler, ateşin verdiği sıcaklıkla 90 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının altında demir bükerek çalışıyor. Geçim mücadelesi için zor şartlar altında çalışan demirci ustası Bahri Turmak, 20 yıldır geleneksel yöntemlerle kürek, kazma, tırmık, orak, şiş ve daha birçok çapa malzemesi üretiyor. Mesleğin eskisi kadar para kazandırmadığını da vurgulayan Turmak, para kazanmak için bin derece sıcakta demire şekil vermek zorunda olduklarını belirtti.

“Zorlanıyoruz ama mecburuz” Yapılan tarım aletlerini 10-15 TL'ye sattıklarını beliren demirci ustası Turmak, “20 yıldır demir bükme işini yapıyorum. Biz sıcak demirciyiz. Biz burada sıcaklıkta demire şekil vererek, çapa, orak, tırmık gibi malzemeler yapıyoruz. Şanlıurfa’da pamuk, biber üreticilerine malzemeler yapıyoruz. Şanlıurfa yazın çok sıcak oluyor, bizimde işimiz gereği çalışmak zorundayız. Ekmeğimizi ateşten çıkarıyoruz. Biz bu sıcaklığa zor dayanıyoruz. Herkes bu sıcaklığa dayanamaz. Kızgın sıcaklıkta demir bükerek yaptığımız aletleri 10 -15 TL’ye satıyoruz. Benim gibi ekmeğe muhtaç olan işe ihtiyacı olan gelir bu işi yapar. Bizden öncekilerde bu işi yapıyordu, bizden sonrakilerde bu işi yapacaktır. Bizim bu demir bükme işimiz gerçekten çok zordur. Bu işin kar azdır. Mecburiyetten bu işi yapıyoruz. İlk başlarda sevgiyle, severek bu işi yapıyorduk. Son yıllarda para kazanamıyoruz. Buradaki küçük esnaflarımızın hepsi para kazanamıyor. Zor durumda olduğumuz için çalışıyoruz. Başka bir iş yapamıyoruz" diye konuştu.



