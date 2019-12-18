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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
9 yaşındaki öğrencinin servis minibüsünün altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

9 yaşındaki öğrencinin servis minibüsünün altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

G.K. GÖRÜNTÜLERİ

( İZMİR ) İZMİR

İlkokul Öğrencisi Kamera Güvenlik Kamerası 


- İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 yaşındaki bir öğrencinin servis minibüsünün altında kalmanı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan evine dönen ilkokul öğrencisi U.G. (9), indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine minibüsü durduran kimliği öğrenilemeyen sürücü, vatandaşların yardımıyla araç altında kalan çocuğu çıkartarak Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ce Araştırma Hastanesine götürdü. Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan çocuk, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanılan olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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