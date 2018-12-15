9 yaşındaki işitme engelli Zeynep’in piyano hayali gerçek oldu

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Minik kızın hayalini Ataşehir Belediyesi gerçekleştirdi İSTANBUL



- Ailesinin teşvikiyle müziğe yönelen işitme engelli 9 yaşındaki Zeynep Su Emanet’in en büyük hayali bir piyano sahibi olmaktı. Küçük kızın piyano hayalini televizyondan öğrenen Ataşehir Belediyesi minik kıza piyano hediye ederek hayalini gerçekleştirdi. İşitme engelli olarak dünyaya gelen 9 yaşındaki Zeynep Su Emanet’in ailesi onu küçük yaşlardan itibaren müziğe yönlendirdi. Kulağındaki implant ile duyan ve buna rağmen müziğe büyük bir yatkınlığı olan Zeynep, kursa yazılarak piyano çalmaya başladı.

Kursa gittiğinde piyanoyla evine geldiğinde orkla çalışan Zeynep, hep bir piyano sahibi olmanın hayalini kurdu. Zeynep’in hayalini bir televizyon programından öğrenen Ataşehir Belediyesi de minik kız için harekete geçti. İşitme engelli Zeynep’e sürpriz yaparak evine bir piyano gönderildi. Evine gelen piyanoyla büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Zeynep ork yerine piyanoyla çalışmaya başladı.

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili İlhami Yılmaz da Zeynep ve ailesini Ataşehir Belediye Binası’nda ağırladı. Hediye edilen piyanoyla her gün alıştırma yapan Zeynep, burada hünerlerini sergilerken küçük kızın performansı dinleyenleri hayran bıraktı. “İnşallah Zeynep ileride iyi bir müzisyen olur” Engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade eden Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Kızımızı bir televizyon programında izliyor arkadaşlarımız onun bir piyanoya ihtiyacı olduğunu hissediyorlar. Arkadaşlarımız bu işe karar veriyor, muhteşem bir piyano aldılar şu anda evinde. Onu buraya getiremediler ama bizim burada bir piyanomuz var. Zeynep’i izlemek üzere buraya çağırdık. İnşallah Zeynep ileride iyi bir müzisyen olur. Muhteşem çalışıyor, duygulandık” dedi.

“Hayalleri gerçek oldu” Kızının işitme engelli olmasına rağmen çok iyi bir müzik kulağı olduğunu ifade eden Emriye Emanet, “ İşitme engelli olarak doğdu, 11 aylıkken ameliyat oldu ve duymaya başladı.

Müziğe ben teşvik ettim. İşitmeyle ilgili sıkıntısı olduğu için çok istedik. Çok mutluyuz hemen gelir gelmez çalmaya başladı.

Ufak bir orku vardı onunla çalmaya çalışıyordu çok sevindi. Hayalleri gerçek oldu” dedi.

“İstediğim zaman çalabiliyorum” Ailesinin desteklemesiyle piyano çalmaya başladığını belirten kendisine hediye edilen piyano sayesinde artık istediği zaman piyano çalabileceğini belirten Zeynep Su Emanet, “ Artık evimde piyanom var, istediğim zaman çalabiliyorum. Annem istedikten sonra piyano çalmaya başladım, çok mutluyum” dedi.



