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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde öldürülen çifte en acı veda

9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde öldürülen çifte en acı veda

Cenazeden detaylar

Psikoloji Polis Merkezi Cenaze Namazı Katil Zanlısı Polis Ekipleri 

-Genel detaylar
-fotoğraf

( İZMİR ) - Korkunç cinayete kurban giden çift yan yana toprağa verildi - Cengiz çiftine gözyaşlarıyla veda İZMİR

- İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli astsubay ağabeyi tarafından öldürülen Belkıs Cengiz ve eşi Taner Cengiz çifti, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Bergama ilçesinde, dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda emekli astsubay Ali Rıza A. (55), tartıştığı eniştesi Taner Cengiz (44) ve kardeşi Belkıs Cengiz’i (43) yeğeni K.A. (9)'nın gözleri önünde vurarak öldürdü. Olay yerine giden polis ekipleri ise katil zanlısıyla aynı binada yaşayan Cengiz çiftinin cansız bedenleri başında bekleyen 9 yaşındaki çocuklarını buldu. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ali Rıza A.'nın şok itirafının ardından zanlı adli makamlarca tutuklandı. Beraber öldürülmüştü, yan yana toprağa verildiler Kardeşi tarafından öldürülen Belkıs Cengiz ve eşi Taner Cengiz içinse Bergama'da cenaze töreni düzenlendi.
Törende karı-kocanın tabutu yan yana konuldu. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Çok sayıda kişi, cenazeye katılarak çifte son görevini yerine getirdi. Cengiz çifti, Bergama Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bergama Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Cinayetle ilgili kahreden detaylar Kardeşi ve eniştesini öldüren Ali Rıza A.'nın psikolojik sıkıntılarının olduğu öne sürülürken, katil zanlısının emekli olduktan sonra herhangi bir işte çalışmadığı öğrenildi. Ali Rıza A.'nın, alacak-verecek nedeniyle sürekli kardeşi ve eniştesiyle tartıştığı da iddia edildi. Öte yandan, K.A.'nın (9) gözü önünde gerçekleşen olay sonrası cenazeler katil zanlısı Ali Rıza A.'nın ağabeyi tarafından alınmıştı. Ağabeyin, çocuğun velayeti içinde başvuracağı öğrenildi.
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