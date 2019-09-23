Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
9’uncu Türk Filmleri Haftası CineBodrum etkinliği sürüyor İzle

9’uncu Türk Filmleri Haftası CineBodrum etkinliği sürüyor İzle

sevenleriyle fotoğraf çektiren ikili

Televizyon Çekim Forma 

-Murat Cemcir, Ahmet Kural röp

( MUĞLA )-Oyuncu Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine size kaliteli düşmanlar kazandırabilir” MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri haftasına katılan oyuncu Murat Cemcir ve Ahmet Kural yeni filmlerinin tanıtımını yaptı. İkili yeni bir dizi hazırlığı içerisinde olduklarını ve dijital platforma yayınlamayı düşündüklerini sevenlerine müjdelediler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 9’uncu Türk Filmleri Haftası CineBodrum etkinliğine katılan Murat Cemcir, Ahmet Kural çıkacak olan yeni iki filmlerini tanıttı. Sinema salonu sahiplerine “baba parası” ve “mahalleden arkadaşlar” filmlerini tanıtan Cemcir ve Kural yeni bir dizi projelerinin olduğunun da müjdesini verdi. Oyuncu Murat Cemcir Bodrum’un uğuruna inandıklarını ifade ederek “Biz ilk Bodrum Türk Filmleri haftasına gelmiştik. Çalgı, Çengi filmiyle katılmıştık bu etkinliğe. Bize çok uğurlu geldi bu etkinlik. “Mahalleden arkadaşlar” filmimiz 90’lar hikayesi ve o zamanlara tekrar götürecek bir filim” dedi.
Diğer filmimiz ise “Baba parası” babandan ne kadar para aldığına göre değişir yani. Baban ne kadar zenginse sende o kadar zengin oluyorsun” dedi.
Ahmet Kural ise film ile ilgili olarak “Çok paranızın olması yeni arkadaşlar yerine daha kaliteli düşmanlar kazandırabilir. Çok aksiyonu bol, esprileri güzel bir film” ifadelerini kullandı. Yeni dizi yolda Dijital platform dizi yapacaklarını belirten Murat Cemcir “Televizyona biz zarar verdiğimizi düşünüyorum. Biz ilk dizimizi yaptığımızda 60 dakika çekim yapıyorduk o zamanlar diziler 90 dakikaydı. Biz son dizimizi yaparken de yine 60 dakikaydı bizim dizimiz o zaman diziler 160 dakika oldu. Biz televizyona zarar veriyoruz diye düşünerek dizi yapmayalım dedik. Şimdi dijital platformlar için çalıştığımız bir proje var” şeklinde konuştu.
(EA-İK-
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı