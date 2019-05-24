Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
'9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' - VAN İzle

'9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' - VAN İzle

"9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" - VAN

: - Festival alanından genel ve detay görüntülerVAN (AA) - Erciş ilçesinde düzenlenecek "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" için hazırlıklar tamamlandı.Hazırlıklar kapsamında inci kefali göçünün en iyi izlendiği yerlerden olan Bendimahi Çayı kenarında stantlar kuruldu.Halk Eğitim Merkezi, Kadın Toplum Merkezi ve ilçedeki okullardaki kursiyerlerin el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı alanda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, festival için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun tersine göç eden balıkların zorlu yolculuğunu tüm dünyaya göstermek istediklerini anlatan Mehmetbeyoğlu, festivale yerli yabancı 50 bin kişinin katılmasını beklediklerini kaydetti.
Mehmetbeyoğlu, bugün başlayacak ve üç gün sürecek festivale herkesi davet etti.

İnci Kefali Yumurta Festival Kullar Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı