Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor Haberi

9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor Haberi

Alandan drone görüntüsü

İnci Kefali El Emeği Göz Nuru Yabancı Turist Uluslararası Festival 

-İnci kefali göçünden görüntü
-Röportaj
-Alandan yapılan hazırlıklar
-Martılardan görüntü

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefalinin eşsiz yolculuğu devam ediyor. Erciş Balık Bendi’nde üreme döneminde suyun akışının tersine yüzen inci kefallerini izlemek için çok sayıda yerli ve yabancı turist bölgeye akın ediyor. Bu kapsamda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi katkılarıyla "9. Erciş Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenleniyor. Bugün itibariyle tüm hazırlıkları tamamlanan festival, katılımcılara 3 gün boyunca unutulmaz bir gün yaşatacak. İHA muhabirine konuşan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bu yıl 9.’sunu düzenleyecekleri festival için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.
Festivale yurtiçi ve yurtdışından misafirleri davet eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Burada doğanın muhteşem harikasını hep birlikte temaşa ediyoruz. 3 gün sürecek festivalimizde; kültür, sanat ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Festival kapsamında inci kefalinin üremek için yaşadığı süreci hep birlikte yaşayacağız” dedi.
“Festivalimizin her bir günü dolu dolu geçecek” Festivalde Van ili ile Erciş ilçesinin güzelliklerini ve el emeği göz nuru ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Festivalimizin ikinci gününde uluslararası tanınan İmera Grubu muhteşem bir performans sunacaklar. Festivalimizin her bir günü dolu dolu geçecek. Bu festivalle birlikte Erciş ilçemizin güzelliklerini, diğer taraftan el emeği göz nuru ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulacağız. Bu kapsamda gerek Erciş, gerek Van, gerek memleketimizde yaşayan insanımızın, gerek yurtdışından insanımızı festivalimize bekliyoruz. Festivalimizin Van’ımıza, Erciş’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” (YLM-MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı