9. Uluslararası “İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali” başladı

-Yöresel giyimli öğretmenler

-Yapılan konuşmalar

-Festival alanının gezilmesi

-Van YYÜ korusu ile Gurup Tillo konserlerinden detay



( VAN ) VAN



- Van'ın Erciş ilçesinde 9. Uluslararası “İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali” yoğun bir katılımla başladı.

Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa düzenlenen inci kefali göçü ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Balık Bendi mevkiinde start aldı. Törende bir konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, inci kefalinin Türkiye ve Van'ın en önemli değerlerinden biri olduğunu ve 600 bin yaşındaki Van Gölü'nden neslini sürdürmek için tarih boyunca akarsulara göç ettiğini söyledi.



Van Gölü'ne dökülen akarsuların akış yönüne tersine göç ederek muhteşem bir doğa olayı ve görsel bir şölen oluşturan balıkların ayrıca 14 bin insanın da geçim kaynağı olduğunu anlatan Vali Bilmez, "Eğer bu balığı iyi koruyabilirsek istihdam sayımız daha da artacak. Bu nedenle inci kefali korunması gereken bir doğal kaynağımız. Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar sınırsız olmayan sürdürülebilir kaynaklardır. Geçmişte dere yataklarında bilinçsizce avlanan balıklar adeta katlediliyordu. Balıkların neslinin korunması için yoğun çaba gösteriyoruz. Geldiğimiz noktada ise inci kefali adına festivaller düzenleniyor. Başta güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumların tedbirleri olmak üzere, toplumun her kesiminde balıkların göç döneminde bir duyarlılık geliştiğini görmek ayrıca bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bundan dolayı hepimiz önemli bir değer olan inci kefaline sahip çıkmalıyız. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festival de, koruma çabalarının bir parçası ve sonucudur. Umuyorum 600 bin yıldır süren bu kutsal yolculuk bundan sonraki yıllarda da devam eder. Yeter ki, sahip çıkalım" dedi.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise festival için her yıl binlerce insanın ilçeye gelerek inci kefalinin kutsal yolculuğunu izleme imkanı bulduğunu belirterek, "İnci kefali hedefine ulaşabilmek için akıntının tersine yüzerek muhteşem bir göç oluşturmakta. Önüne çıkan engelleri aşmak için var gücüyle binlerce kez atlar, zıplar, uçar ve tırmanır. Ancak bu yolculuğuna sanıldığı kadar kolay başlamaz. İnci kefali ilçemizin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerinden biridir. Suyun tersine göç ederek ziyaretçilerine görsel şölen sunmakta ve şehrimizin tanıtımına katkı sağlamakta. Yurt içi ve yurt dışından binlerce insan bu büyülü yolculuğa tanıklık etmek için ilçemize gelmektedir. Bize düşen görev bu büyülü yolculuğu koruyup gelecek nesillere aktarmaktır’’ şeklinde konuştu.

Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan’ın selamlama konuşmaların ardından festivale sponsorluk yapan kurum ve kuruluşların temsilcilerine Vali Bilmez ve Kaymakam Mehmetbeyoğlu tarafından plaketleri verilirken, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) adına ise plaketi Erciş İşletme Şefi Vedat Yılmaz Vali Bilmez’in elinden aldı. Ardından, alanındaki Erciş Halk Eğitim Merkezi, Kadın Toplum Merkezi ve ilçedeki okullarda kursiyerlerin el emeği ile ürettikleri ürünlerinin satışa sunulduğu alanda çeşitli protokol üyeleri tarafından gezildi. Festival için İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler ise inci kefallerin nehirdeki göçünü hayranlıkla izledi. Festivalin akşam devam eden programında ise toplu iftarın ardından Van YYÜ korusu ile Grup Tillo sahne aldılar. Festivale Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılırken, 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivalin 3 gün süreceği kaydedildi.

