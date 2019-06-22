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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
9. Soli Güneş Festivali renkli görüntülerle başladı

9. Soli Güneş Festivali renkli görüntülerle başladı

Defileye katılanlardan görüntü

Güneş Enerjisi Defile Uluslararası Festival Mankenler 

-Soli Pompeipolis sütunlu caddeden görüntü
-Defileden görüntü
-Vatandaşların defileyi görüntülemesi
-Volkan Konak konserinden görüntü
-Konak’ın konuşması
-Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın Konak’a çiçek vermesi
-Konak’ın konserinden görüntü

( MERSİN )- Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Soli Güneş Festivali’nin ilk gününe Yıldırım Mayruk’un “Güneş Melekleri” defilesi ile Volkan Konak konseri damga vurdu MERSİN

- Mezitli Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Soli Güneş Festivali renkli görüntülerle başladı.
Festivalin ilk gününe Yıldırım Mayruk’un hazırladığı “Güneş Melekleri” defilesi ile Volkan Konak konseri damga vurdu. Mezitli Belediyesi 9. Soli Güneş Festivali, bu yıl da 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Soli Pompeiopolis Antik Kenti önündeki alanda düzenlenen festivalin ilk gününde stantlarda güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerin tanıtımları yapılarak, halka güneş enerjisinin önemi anlatıldı. Festivalde, birçok dans, müzik ve tiyatro gösterisi de Mersinlilerle buluştu. Yıldırım Mayruk’un ‘Güneş Melekleri’ defilesine yoğun ilgi Festivalin akşam bölümünde ise ünlü modacı Yıldırım Mayruk’un 2019 yaz koleksiyonu ‘Güneş Melekleri’ adıyla ilk kez halkla buluştu. Soli Pombeiopolis Sütunlu Cadde’de kurulan dev platformda, mankenler binlerce yıllık sütunların gölgesinde güneşin tüm renklerini Akdeniz’e taşıdı. Yıldırım Mayruk’un da bizzat katıldığı ve Mersin için özel olarak hazırlanan defileye Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. 12 uluslararası manken, 27 kişilik dev ekiple sahnelenen defileyi Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Eşi Sembol Tarhan da izlerken, Mersinliler cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekti. Volkan Konak, Mersinlileri coşturdu Defilenin ardından Volkan Konak, konser alanında Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İki saati aşkın süre hiç ara vermeden sahnede kalan Konak’a vatandaşların ilgisi çok yoğun oldu. Söylediği şarkılarla Mersinlileri coşturan Konak, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Alanda bulunanlar büyük bir koro oluşturarak Volkan Konak’ın şarkılarına eşlik ederken, cep telefonlarının ışığıyla da renkli görüntüler oluşturdular. Konserin başında sahneye çıkarak Volkan Konak ile bir araya gelen Başkan Tarhan, Mezitlililere ve Mersin’e yakışan bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarhan, Konak’a teşekkür ederek çiçek sundu. Soli Güneş Festivali’nin ikinci gününde de Sibel Tüzün, vereceği konserle Mersinlilerle buluşacak.
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