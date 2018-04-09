Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'9 senedir adalet arıyoruz' - KAHRAMANMARAŞ Video

'9 senedir adalet arıyoruz' - KAHRAMANMARAŞ Video

"9 senedir adalet arıyoruz" - KAHRAMANMARAŞ - Program öncesi görüntüler - Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan'ın konuşması"9 senedir adalet arıyoruz" - Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Aslan: - "9 senedir adalet arıyoruz. Muhsin Başkan'ın suikast sürecinin üzerinden 9 sene geçti. Avukatlarımız, ailelerimiz, camiamız tüm Alperenlerimiz 9 senedir hukuk içerisinde kalarak hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, "9 senedir adalet arıyoruz. Muhsin Başkan'ın suikast sürecinin üzerinden 9 sene geçti. Avukatlarımız, ailelerimiz, camiamız tüm Alperenlerimiz 9 senedir hukuk içerisinde kalarak hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."Aslan, Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün "9. Sene - i devriyesi" anma programı katıldı.
BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma ana dosyayla ilgili olarak verilen takipsizlik karanına itiraz edildiğini belirten Aslan, şöyle devam etti:"9 senedir adalet arıyoruz. Muhsin Başkan'ın suikast sürecinin üzerinden 9 sene geçti. Avukatlarımız, ailelerimiz, camiamız tüm Alperenlerimiz 9 senedir hukuk içerisinde kalarak hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Ana dosyamız hepinizin bildiği gibi takipsizlik kararı var üzerinde. Şuanda takipsizlik kararına itirazımız inceleniyor. İnşallah en kısa sürede bu dosyanın üzerindeki takipsizlik kararı kaldırılacak ve bu işte hatası olan kusuru olan kastı olan her kim varsa adalet önüne çıkartılarak en ağır şekilde cezalandırılacaktır."Aslan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ön görüsünün çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bugünlerde terörle mücadelemiz son hızıyla devam ediyor. Yaklaşık bundan 20 sene önce Muhsin Başkan her ortamda terörle mücadelenin sürmesi gerektiğini, terörle müzakere asla yapılamayacağını her ortamda dile getiriyordu. Terörün finans kaynaklarının mutlaka kesilmesi gerektiğini ve terörün lojistik ve dış bağlantılarının kesilmedikçe terörün bitmeyeceğini ve terörün masum Anadolu çocuklarının Mehmetçiklerimizin 3 aylık eğitimle o dağlarda teröristle mücadele edemeyeceklerini, 20 sene önce mobil birliklerin kurulması gerektiğini, profesyonel birliklerin o teröristlerle mücadele etmesi gerektiğini her ortamda diye getiriyordu."Terörle mücadelenin top yekun sürdürüldüğünü bunun sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:"Son dönemle yapılan top yekün terörle mücadelenin yanında olduğumuzu şuanda yapılan harekatlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonundan sonra Mümbiç, Kamışlı başta olmak üzere kandile kadar uzanarak bütün teröristleri top yekün imha edilene kadar bu mücadelenin azim ve kararlılıkla sürmesinin gerektiğini ve doğru yapılan her işte olduğu gibi bundan sonra da devletimizin, milletimizin yanında duracağımızı her ortamda dile getiriyorum."

Terörle Mücadele Helikopter Kaza Mobil Birlik Helikopter Kazası Takipsizlik Kararı 

İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı