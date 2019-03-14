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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'9. Ortadoğu İnşaat Fuarı' açıldı - DİYARBAKIR Haberi

'9. Ortadoğu İnşaat Fuarı' açıldı - DİYARBAKIR Haberi

"9. Ortadoğu İnşaat Fuarı" açıldı - DİYARBAKIR - Fuar afişlerinden detaylar - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz'ün konuşması - Fuarda sergilenen yapı malzemelerinden detaylar - Vatandaşların fuar alanında ziyaret detayları" Diyarbakır artık fuarlar şehri haline geldi" - Diyarbakır 'da açılan "9. Ortadoğu İnşaat Fuarı"nda yapı malzemeleri, elektrik sistemleri, asansör, iş ve inşaat malzemeleri, doğal gaz, ısıtma, soğutma, havalandırma, tesisat gibi malzemeler görücüye çıktı - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz: - "Tüm Türkiye'de inşaat fuarlarının düşüşte olduğu bir dönemde Diyarbakır İnşaat Fuarımız yüzde 20'lik bir büyüme kaydetti.
Diyarbakır artık fuarlar şehri haline geldi"DİYARBAKIR (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Tüm Türkiye'de inşaat fuarlarının düşüşte olduğu bir dönemde Diyarbakır İnşaat Fuarımız yüzde 20'lik bir büyüme kaydetti.
Diyarbakır artık fuarlar şehri haline geldi" dedi.
Ticaret Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'ndeki "9. Ortadoğu İnşaat Fuarı", düzenlenen törenle açıldı.TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır 'ı uluslararası arz ve talebin buluştuğu stratejik bir platform haline getirme parolasıyla yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye'de birçok fuarda gelişme, büyüme olduğunu ancak bu yıl inşaat fuarlarında bir düşüş yaşandığını belirten Alagöz, şöyle konuştu:"Ama bunun bir tane istisnası var. Diyarbakır İnşaat Fuarı. Tüm Türkiye'de inşaat fuarlarının düşüşte olduğu bir dönemde Diyarbakır İnşaat Fuarımız yüzde 20'lik bir büyüme kaydetti.
Yüzde 20'lik bir inşaat fuarı büyümesi, inşaat sektöründe de önümüzdeki dönemde inşallah işlerin rayına oturup çok daha güzel noktalara gideceğinin habercisi oldu. Diyarbakır artık fuarlar şehri haline geldi. Diyarbakır arz ve talebin buluşma şehri haline geldi."Fuara yurt dışından gelen ziyaretçilerde de yüzde 15'lik oranla artış söz konusu olduğunu aktaran Alagöz, fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Daha sonra 17 Mart'a kadar sürecek fuarın açılışı yapıldı.Yapı malzemeleri, elektrik sistemleri, asansör, iş ve inşaat malzemeleri, doğal gaz, ısıtma, soğutma, havalandırma, tesisat gibi malzemelerin görücüye çıktığı fuara, 85 firma katıldı.

Yurt Dışı İnşaat Sektörü Sivil Toplum Ziyaretçiler Uluslararası 

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