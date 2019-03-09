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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
9 öğrencinin traktör üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

9 öğrencinin traktör üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

Şanlıurfa

Kamera Uttu Öğrenciler 

-9 öğrencinin traktör üzerinde tehlikeli yolculuğu
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, 9 öğrencinin seyir halindeki bir traktör üzerindeki yolculuğu görenleri korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçe kırsalında 9 öğrenci, Geçit Mahallesi’nde bulunan okula gitmek için sürücüsü belirlenemeyen traktöre bindi. Sürücünün sağına, soluna ve tarla sürmek için traktör arkasına bağlanan kültüvatör üzerinde durarak yolculuk yapan öğrenciler görenleri korkuttu. Korku dolu anlar, bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
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