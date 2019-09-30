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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı - BURSA Haberi

9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı - BURSA Haberi

- Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nin önünden detaylar - Öğrencinin açıklamaları - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önünden detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir lisede poğaça yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Sırameşeler Mahallesi'ndeki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi kantininden poğaça alan öğrencilerden bazıları mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi.Durumu fark eden okul idaresi ve öğretmenler, 9 öğrenciyi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.Öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Öğretmenler Öğrenciler Baş Dönmesi 

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