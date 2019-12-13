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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane kaldırıldı - BURDUR

9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane kaldırıldı - BURDUR

- 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane kaldırıldı - Öğrencilerin ambulanslarla hastaneye getirilmesi - Öğrencilerin ailelerinden görüntüler Burdur 'da 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane kaldırıldıBURDUR (AA) - Burdur 'da bir köy okulunda taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Merkeze bağlı Halıcılar köyündeki Halıcılar Ortaokulunun 9 öğrencisi, öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı.112 Acil Sağlık ekipleri, öğrencileri mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Haberi alan veli ve yakınları da hastane önünde toplandı.Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilerin, çiğ köfte yedikleri belirtildi.

Mide Bulantısı Çiğ Köfte Gıda Zehirlenmesi Taşımalı Eğitim Öğrenciler 

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