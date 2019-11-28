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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu

9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu

Yangın yeri

Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Yangın Yeri Öğrenci Servisi Yangına Müdahale 

-Minibüsün yanması
-Minibüsün hareket edip ağaçlara çarpması
-Vatandaşların bağırmaları
-Yangından genel görüntüler
-İtfaiye araçlarının gelişi
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Yangının söndürülmesi

( ZONGULDAK )- Hareket halindeki öğrenci servisi alev topuna döndü ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde içerisinde 9 lise öğrencisinin bulunduğu minibüs seyir halindeyken yanmaya başladı.
Şoförün durumu erken fark etmesi ile öğrenciler araçtan indirilirken, minibüs ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ketenciler ve Kızılca Köyü’nden Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim öğrenim gören öğrencileri taşıyan Ramazan Yener idaresindeki 67 AAS 396 plakalı minibüs akşam öğrencileri köylerine götürdüğü sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücüsü 9 öğrenciyi minibüsten indirerek kendisini de son anda dışarı attı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede minibüsün her tarafını kapladı. Yaklaşık 10 dakikada alev topuna dönen minibüse Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Büyük bir korku ve panik yaşayan öğrenciler ise yangın yerine gelen aileleri tarafından alınarak evlerine götürüldü. Jandarma ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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