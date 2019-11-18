9 milyon yıllık yeni keşif Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarına ziyaretçi akını

--Kafilenin Kara Leylek Kanyonu'nu gezmesi

--Ziyaretçilerin fotoğraf çekmesi

--Turist olarak gelen Hıdır Yanmaz, Sunay Günen ve Gökhan Tüney ile röp.

--Genel ve detay



( ELAZIĞ )- Elazığ'da Keban ve Karakaya Barajı’nın bağlantısında bu yaz keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen 9 milyon yıllık geçmişe sahip Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı ELAZIĞ



- Elazığ’da Keban ve Karakaya Barajı’nın bağlantısında bu yaz keşfedilen turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen 9 milyon yıllık geçmişe sahip Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi. Vali Kaldırım'ın bir kaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leylekerin ismi verildi.

9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Dünya'nın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, il dışından ilk ziyaretçilerini ağırladı. Tunceli’den gelen yaklaşık 50 kişilik kafile ile, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden gelen gruplar Saklıkapı ve Karaleylek kanyonunu gezdi. Bölgeyi gezen kafiledekilerin bir kısmı Kara Leylek’ten ismi verilen kanyonun üst kısmına da çıktı. Tepesinde doğal çökme sonucu oluşan kuş bakışı kalbi andıran alanda ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekti ve çektirdi. “Gezdik, doyamadık” Tunceli’den yaklaşık 50 kişilik bir kafile ile geldiklerini belirten Hıdır Yanmaz, “İlk defa geliyoruz. Merek ediyorduk ve güzel oldu. Elazığ Valisinin büyük desteği ile ortaya çıkan kanyonu merak ettik, geldik. Çok güzel bir kanyon, beğendik. İleride yine gelmeyi düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımıza dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Tunceli’den gelen grup olarak bol bol fotoğraf çektik. Güzel bir gezi oldu. Saklı Kapı Kanyonu gerçekten görülmeye değer bir yer. İlerideki günlerde yaklaşık 150 kişilik bir grubu buraya gelmeyi düşünüyoruz. Kanyondaki doğal güzellikler çok güzel. Merak edip de gelmek isteyen insanlar buralara gelerek görmeliler. Gezdik doyamadık. Tüm doğa severleri davet ediyoruz” dedi.

Kanyonları içerisinden ve üstünden gezdiklerini ifaden eden Sunay Günen, “Baskil bölgesinde yeni gezilme alanı olarak keşfedilen Saklı Kapı bölgesine 50 kişilik bir ekip olarak geldik. çok güzel doğa harikası bir yer. Eminim bütün doğa severler buraya geldiği zaman burayı korumak adına da bir şeyler yapacaklardır. Çöplerini bırakmamak, gezdikleri yerleri korumak gibi. Herkese tavsiye ediyorum, son derece güzel bir yer. Bir daha gelmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Karakaya Barajı üzerinde bulunan Karaleylek Kanyonuna geldiklerini aktaran Gökhan Tüney ise, “İlk defa keşfedilmiş, biz de ekibimiz ile geldik. Güzel bir yer ve tavsiye ederim. Çok güzel, daha keşfedilmemiş yerleri vardır”ifadelerini kullandı.



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