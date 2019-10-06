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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
'9. Kastamonu Ahşap Fuarı' sona erdi

'9. Kastamonu Ahşap Fuarı' sona erdi

"9. Kastamonu Ahşap Fuarı" sona erdi - 9. Kastamonu Ahşap Fuarı - Fuar alanından ve stantlardan görüntüler - Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin'in konuşması - Ahşap ürünler satan Zülfiye Karaman'ın konuşması"9. Kastamonu Ahşap Fuarı" sona erdi - KESOB Başkanı Dursun Ergin: - "Esnafımızın hem Türkiye çapında daha iyi tanıtılması hem de yurt dışı bağlantılarının olmasını istiyoruz. Bu fuarları da o gayretle yapıyoruz"KASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da zengin orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ahşap Fuarı sona erdi. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (KESOB) düzenlenen fuarda birçok firma stant açarak ürünlerini sergiledi.Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'nda 2 Ekim'de başlayan fuarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan KESOB Başkanı Dursun Ergin, Kastamonu 'da ahşabın yerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Fuarın güzel şekilde tamamlandığını ifade eden Ergin, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Odası bu fuarı ortaklaşa sırtlıyoruz. Esnafımızın hem Türkiye çapında daha iyi tanıtılması hem de yurt dışı bağlantılarının olmasını istiyoruz. Bu fuarları da o gayretle yapıyoruz." dedi.
Ergin, fuarda 80 stant bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bu stantlarda Kastamonu 'da üretilen bütün ahşaplardan örnekler var. Bu seneki ahşap fuarı çok kısa sürede hazırlanıldı. Bu kısa sürede bu kadar hazırlık yapıp bizimle olup bu fuara katılan ahşap sektöründeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa sürede olağanüstü bir başarı gösterdiler ve ürünlerini burada hem Kastamonu 'dan hem il dışından gelen ziyaretçilere sergilemiş oldular."Cide ilçesinden fuara gelerek ahşap ürünlerini satan Zülfiye Karaman ise çocuklarını okutmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Ahşaptan yapılabilen birçok ürün var. Bugün yoğunluk gayet güzeldi." diye konuştu.

Muhabir Yurt Dışı Ziyaretçiler 

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