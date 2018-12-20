Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
9 ilin öğrencileri en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı

9 ilin öğrencileri en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı

Öğrencilerin yemek hazırladığı görüntüler

Açılış Töreni Yemek Yarışması Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Öğrencilerin juriye sunumu
-Öğrencilerle sohbet
-Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Öksüzoğlu'nun başlangıç töreni konuşması

( BARTIN ) BARTIN

- Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yöresel Yemek Yarışması Bartın’ın Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu organizasyonunda düzenlenen yarışmaya Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ilden 14 okul katıldı.
Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ilden 14 okulun öğrencileri yemek konusundaki hünerlerini Bartın’ın Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Bölgesi Liseler Arası Yöresel Yemek Yarışmasında gösterdi. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Bartın, Bolu, Kastamonu, Ordu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Düzce illerinden toplamda 14 okulun katıldığı yemek yarışması Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekno Mutfağında yapıldı. Yarışmanın açılış törenine, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, okul yönetimi ve öğretmenler katıldı.
Törende konuşan Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Öksüzoğlu, "Geçen yıl okulumuzda bir yemek yarışması düzenledik. Bu sene başında yine bir yarışma yaparak diğer okullarımızın durumunu görmek hem de kaynaşma sağlanmasını amaçladık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Sayın Kaymakamımıza huzurlarınızda desteklerinden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yarışmamızın öğrencilerimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yarışmacılara da başarılar diliyorum" dedi.
3 grup halinde düzenlenen yarışmada okullar 90 dakikalık süre içerisinde mutfaktaki bütün hünerlerini sergileyeme çalıştı. Yarışmada, Samsun İlkadım Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Samsun Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4’üncü oldu.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı