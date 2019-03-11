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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- 9 ilde 10 okul İstiklal Marşı için tek yürek oldu

- 9 ilde 10 okul İstiklal Marşı için tek yürek oldu

-Türkiye'nin 9 ilinden 10 okulun istiklal marşını tek yürek okuması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Sosyal Medya Beraberlik Öğretmen Öğrenciler İstiklal 


- Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet ilkokulu öğrencilerininde bulunduğu 9 ilde 10 okulun tek yürek olup okuduğu İstiklal Marşı paylaşımı sosyal medyada beğeni rekorları kırıyor. Kendi alanlarında sosyal medyayı toplum yararına kullanan 10 okul öğretmeni, yaptıkları ortak açıklamada, ''Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un sözlerindeki manayı her daim hatırlamayı ve hatırlatmayı borç biliriz. İstiklal Marşımızın özü milli birlik, beraberlik, kardeşlik ve manevi değerlerimizdir. Biz de vatanımızın dört bir yanından bugün de birlik ve beraberliğimizi duyurmak için İstiklâl Marşımızı, adımlarında bilgeliği taşıyan 10 gönüllü toplum öğretmeni olarak ve geleceğimizi büyük bir umutla emanet ettiğimiz çocuklarımızla bin bir türlü gönülden vatan aşkıyla “Tek bir yürekle “ okuduk. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'' dediler. Öğretmenlerin hazırladığı ve sosyal medyada rekor paylaşım ve izlenme oranına giden projede öğrencilerin Ay Yıldız ve Bayrak temalı çalışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. ''Tek bir yürekle'' İstiklal Marşı okuma projesinin 15 gün sürdüğü belirtildi. (YD-EFE)
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