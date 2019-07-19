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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
9 günde bin 535 kaçak göçmen yakalandı

9 günde bin 535 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerden görüntü

Kaçak Göçmen Adli Kontrol İpekyolu Göçmen Kaçakçılığı Polis Ekipleri 

-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince yapılan 9 günlük çalışma sonucunda yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen bin 535 kaçak göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs ve şahısların deşifresine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 10-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Çaldıran, Gevaş, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere toplam bin 535 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan kaçak göçmenlerle birlikte göçmen kaçakçılığı yapan M.D. ve U.K. isimli 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D. ise tutuklandı. Kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandın, dün kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak takla atması sonucu 17 kişi hayatını kaybetmişti.
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