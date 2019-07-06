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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- 9 Gün Sürecek Geleneksel Boğa Festivali İspanya’da Başladı

- 9 Gün Sürecek Geleneksel Boğa Festivali İspanya’da Başladı

festival detay

( MADRİD ) - 9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı MADRİD

Ölümsüz İspanya Boğa Festivali Festival Havai Fişek 


- İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren Boğa Festivali başladı.
Geleneksel havai fişeklerin patlamasıyla İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren ‘Boğa Festivali’ başladı.
Belediye binasının balkonundan yapılan "Yaşasın Pamplona“ duyurusu ile start alan festival 14 Temmuz’a kadar 204 saat kesintisiz sürecek. Beyaz kıyafetler giyen ve geleneksel olarak kırmızı bir fular takan koşucular salınan boğaların önünde koşacaklar. Amerikalı romancı Ernest Hemingway, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi çeken festivali ölümsüzleştiren kişi olarak biliniyor. Yarın sabahtan itibaren cesur koşucular 850 metrelik bir sokak boyunca boğaların boynuzlarına hedef olmamak için koşacak. Zaman zaman ölümcül olan bu festivalde hem izleyicilerin hem de izleyenlerin güvenliğini sağlamak için şehrin ortasına çitler kuruluyor. Ayrıca boğa çobanları, boğaların arkasından koşuyor. Boğaların dönmesini ve geriye doğru koşarak izleyicilerin üzerine koşmalarını engelliyor. Boğa güreşi bilgisine sahip dobladores denilen bu insanlar, kendilerini kritik noktalara yerleştirerek, koşucuların boğaların boynuzlarından koruyorlar.
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