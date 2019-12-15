9 gün önce cezaevinden çıktı, aynı suçtan tekrar yakalandı



- Amasya’nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan 9 gün önce cezaevinden çıkan bir kişi 9 gün sonra tekrar hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce cezaevinden çıkan hırsızlık şüphelisi O.Ç., Tekel büfesinin çatısını sökerek, girdiği iş yerindeki kasadaki para ile çeşitli markalarda sigarayı çaldığı iddia edildi. Şüpheli O.Ç., izini kaybettirmek için iş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktü. Merzifon Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışma sonucu O.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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