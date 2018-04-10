- 9 Eylül Meydanında hoş sürpriz

-ışık ve su gösterisi

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( İZMİR ) 9 Eylül Meydanı'nda hoş sürpriz- 9 Eylül Meydanı'na gelenler İzmir Marşı ile karşılanıyor İZMİR



- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin simge mekanlarından 9 Eylül Meydanında yaptığı yeşil alan düzenlemesi, özellikle geceleri büyük ilgi topluyor. İzmir Marşı'nın farklı sanatçılar tarafından seslendirilen 3 ayrı versiyonu eşliğinde hazırlanan ışık ve su gösterisi, izleyenlere duygulu ve bir o kadar da keyifli anlar yaşatıyor. Kültürpark'ın Montrö, Lozan, 26 Ağustos ve Cumhuriyet kapıları gibi adını ulusal kurtuluşun simge kavramlarından alan 9 Eylül Kapısı ile aynı ismi paylaşan meydan, yepyeni bir çehreye büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tramvay çalışmalarının ardından yeniden düzenlediği 9 Eylül Meydanı, özellikle gün batımından sonra izleyenleri büyüleyen bir ses ve ışık gösterine sahne oluyor. İzmir Marşı eşliğinde.. Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı karşısında bulunan 4 bin metrekarelik meydanın çevresine, 5 bin adet çalı diken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda bulunan eski havuzun yerinde ışık ve su gösterilerinin yapıldığı bir kuru havuz oluşturdu. Meydanda ayrıca özel bir ses sistemi kuruldu. İzmir'in işgalden kurtuluşunu simgeleyen 9 Eylül Marşı'nın farklı sanatçılar tarafından seslendirilen 3 ayrı versiyonunun yankılandığı meydanda müziğin ritmine suyun ve ışığın senkronize hareketleri eşlik ediyor. İzmirliler ise özellikle akşam saatlerinde rastladıkları bu etkileyici gösteriyi hayranlıkla izliyor.

