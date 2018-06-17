9. Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı - ISPARTA Haberi
- Anıt mezardan detaylar - Gül ve lavantalar - Törene katılanlardan detaylar - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin gelişi - Protokolden görüntüler - Anıt mezara çiçek bırakılması - Dua edilmesi9. Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı - Demirel'in ölümünün 3. yılı dolayısıyla memleketi İslamköy'de bulunan anıt mezarında anma programı düzenlendiISPARTA (AA) - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 3. yılında memleketi Isparta 'daki anıt mezarı başında anıldı.Atabey ilçesindeki İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalça Tepesi'nde düzenlenen törene, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Yaşar Topçu, Rıfat Serdaroğlu ve Muhammet Kelleci, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Demirel'in yakınları katıldı. Demirel'in anıt mezarına gül ve lavanta konuldu, tören alanına gül suyu serpildi. Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kasırga, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Kur'an - ı Kerim okudu, dua edildi.