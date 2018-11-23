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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
9 bin TL’lik kabloları çalan biri kadın, 4 kişi yakalandı

9 bin TL’lik kabloları çalan biri kadın, 4 kişi yakalandı

Jandarma aracının adliyeye gelişi

Jandarma Akalan İtiraf Harekete Geç Avcılık 

-Zanlıların adliyeye alınışı
-Olay yeri fotoğrafları ve kablolar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çalışma yapan enerji firmasına ait şantiyeden 9 bin TL değerinde kablo çalan biri kadın, 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Gebe Köyünde meydana geldi. Firma sahiplerinin şantiyeden kablo çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kızılca Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Çevre köylerde araştırma yapan jandarma ekipleri kısa süre içerisinde şüphelendikleri N.G., İ.G., S.A, ile E.Y. isimli kadını gözaltına aldı. Yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda çalınan kablolar ele geçirildi. Jandarma karakolunda sorguları tamamlanan biri kadın, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
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