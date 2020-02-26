9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

-Ele geçirilen akaryakıt

-Detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te bağ evinde ve araçta yapılan aramalarda. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bağ evinde ve bir araçta kaçak akaryakıt ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bağ evine baskın yaptı. Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesinde bağ evinde ve araçta yapılan aramada, 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Araca el koyan polis, şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında işlemler başlattı.



loading...