9 aydır maaşlarını alamayan işçiler, yaptıkları inşaatın çatısına çıktı

-- Ramazan Gümüş ile röp.

-- Polis ekiplerin binaya çıkması

-- Çatıda görüşmeleri

-- İkna olan işçilerin binadan inmesi

-- Polis otosuna bindirilmeleri



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde alacaklarını alamayan işçiler yaptıkları binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Özel bir şirket adına çalışan inşaat işçileri 9 aydır alamadıkları maaşları için yaptıkları İmam Hatip Ortaokulunun çatısını sökmeye çalıştılar. Şirket tarafından sürekli olarak oyalandıklarını söyleyen işçiler Ramazan Gümüş ve Cengiz Altuntaş, Kaymakamlığa müracaatta bulunduklarını belirtti.

İşçiler, inşaatın yüzde 80 ’i bitmediği için ödenek verilmeyeceği iddiası üzerine seslerini Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a duyurmak istediklerini belirterek okulun çatısına çıktılar. İstanbul’dan çalışıp para kazanmak için Çaycuma’ya gelen 30 yıllık inşaat ustası Ramazan Gümüş, işçi arkadaşı adına da konuşarak şunları söyledi, "Biz geçen Ocak ayının 6’sından itibaren çalışmaya başladık. O zamandan beri paramızı alamıyoruz. 100 TL gibi harçlık tarzı para verdiler sadece. Şimdi telefonlarımız açılmıyor. Bize hala para veren yok. 20 kişi başladık buraya şuan biz kaldık 2 aydan beri buradayız. Bizler İstanbul’dan geldik orada iş yoktu buraya geldik. Bize gelip ne yiyorsunuz diyen bile olmadı. Şuan bekliyoruz ama zor durumdayız. İnşaatta aç, susuz yatıp kalkmaktan yorulduk." İnşaat firmasını temsilen gelen personel, basına çekim yaptırmamak için uğraş verdi. Bu esnada zabıta ekipleri ve Çaycuma itfaiyesi olası durum için hazırda bulundu. Emniyet ekipleri çatıya çıkarak işçileri ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası işçiler ikna edilerek aşağı indirildi. Emniyet ekibi aracı ile şubeye ifadeleri alınmak üzere getirildi.

İşçiler, ardından Kaymakam Muharrem Coşgun ile görüşecekler. (GÇ-OA

