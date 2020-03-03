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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
9 asırlık camide eller Mehmetçik için açıldı

9 asırlık camide eller Mehmetçik için açıldı

Cami detayları

Sabah Namazı Terörle Mücadele İdlib Rejim 

-Fetih suresinin okunması
-Dua edilmesi
-Cemaat ile görüşülmesi

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta Selçuklular tarafından inşa edilen 9 asırlık Ulu Camii’de, eller İdlib’te terörle mücadele eden Mehmetçik için açıldı. Tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da tüm camilerde sabah namazının ardından, Suriye’de rejim güçlerine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirilen Mehmetçiklerimiz için Fetih Suresi okunup dualar edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, beraberinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu’da 9 asırlık Ulu Camii’de sabah namazının ardından okunan fetih suresini dinleyip Mehmetçik için dua ettiler.
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