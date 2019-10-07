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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
88 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - BİTLİS

88 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - BİTLİS

- Hastanede bekleyen vatandaşlar - Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan'ın açıklamaları - Tası Demir'in görüntüsü88 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştuBİTLİS (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden karın ağrısı şikayetiyle Bitlis 'in Tatvan ilçesine gelen 88 yaşındaki hasta Tası Demir, özel hastanede yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, yaptığı açıklamada, hastanın kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastayı acilen ameliyata aldıklarını belirten Doğan, "Teyzenin kalın bağırsağını tıkayan timürel bir kitle vardı. Kalın bağırsağının yaklaşık yarısını kaplayan bu kitleyi ameliyatla çıkardık. Hastamızın şu an sağlık durumu iyi." dedi.
Mehmet Hüseyin Demir, annesini başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür etti.

Hastane Karın Ağrısı Ameliyat 

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