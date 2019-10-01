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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
88 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı İzle

88 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı İzle

kaçış anlarından genel, detay

( MUĞLA )-Ölüm yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdı MUĞLA

Mülteci Akalan Kamera Sahil Güvenlik Kaçış 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadığı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Akyarlar mahallesi Fener burnundan denize açılarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan 88 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Kaçış anları ise an be an kameralara yansıdı. Ardı ardına kaçtılar Akyarlar sahilinden gece 2:00’da lastik botla denize açılan 61 düzensiz göçmen Turna burnu açıklarından devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 23 erkek, 13 kadın ve 25 çocuk Turgutreis limanına getirildi.
Aynı günün sabahı ise 07:30'da Tekağaç Burnu açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir lastik bot daha durduruldu. Lastik botun içerisinde 17 erkek, 5 kadın ve 5 çocuk olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen ele geçirildi. 21 Suriye, 6 Filistin uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmeler sahil güvenlik komutanlığına getirildi.
2 olayda ele geçirilen 88 mülteci işlemlerinin ardından Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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