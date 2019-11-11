87 bin fidan toprakla buluşturuldu - SAKARYA Haberi
- Törene katılanlardan detay - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un konuşması - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin konuşması - Fidan dikiminden detay - Sakarya 'da gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 87 bin fidan dikildiSAKARYA (AA) - Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Sakarya 'da, 87 bin fidan toprakla buluşturuldu.Ferizli ilçesindeki fidan dikim alanında düzenlenen törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yeşilliğin zenginlik, tarih, kültür ve inancın bir parçası olduğunu söyledi.
Her konuda yeşile, ağaca, ormana ait güzel hususların yer aldığını ifade eden Nayir, "Özdeyişlerimizde yer alır, bazen çocuğumuza isim olur. Yeşil, ağaç, orman, bunlar bizim için çok kıymetli hususlar. Yüzde 43'ü orman olan bir yerde, yüzde 43'ten daha fazlası yeşil olan bir ilde elbette ki bunun kıymetini bilmemiz, korumamız, geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bizim zenginliğimiz, övündüğümüz hususlardan biri, yeşilimiz, ormanımız. Bu hususta verilen her faaliyet bizim için kıymetli." diye konuştu. - "Medeniyetimiz yaş ağacı cana eşit saymıştır"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün dünya rekorları kıracaklarını, fideleri toprakla buluşturacaklarını aktardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın medeniyetinden aldığı ışıkla İstanbul'dan bu yana bu işe ehemmiyet verdiğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:"Türkiye bütün bunlara şahit oldu. Bugün çok daha ötesine şahit oluyoruz, ve rekor kırıyoruz inşallah. Zaten medeniyetimiz yaş ağacı cana eşit saymıştır. Ve adeta o ağaca verilen zararı, bir cana verilen zarar gibi telakki etmiş, adeta öyle muamele etmiştir. Bugün biz de o canları toprakla buluşturacağız ve yarınlara nefes olacağız. Emeği geçen herkese ve bugünü 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz." Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise yeni bir Sakarya ve umut için bu güzelliği paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri, kurum ve kuruluşlar ile çok sayıda öğrenci, saat 11.11'de hep birlikte fidan dikti. - BoluBolu'da "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 67 farklı noktada 111 bin 340 fidan toprakla buluştu.Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "11 milyon fidan dikimi" etkinliği çerçevesinde il genelinde 67 farklı noktada karaçam, ardıç, kızılçık, alıç, üvez, kiraz, sedir, batı ladin ve mavi ladin olmak üzere 111 bin 340 fidan toprakla buluşturuldu. Bolu Kalıcı Konutlar mevkinde düzenlenen fidan dikme törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, askeri personeller, STK'lar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Törende Vali Ümit ve Bakan yardımcı Metin günün anlam ve önemini ifade eden konuşma yaptı. - DüzceDüzce'de "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 76 farklı noktada 43 bin 210 fidan toprakla buluştu.Düzce Valisi Zülkif Dağlı, merkeze bağlı Gümüşpınar Köyü Mehmetçik Ortaokulu karşısındaki alanda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anımsattı.Düzce'nin orman bakımından şanslı bir olduğunu dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:"Orman varlığımız çok güzel. Doğu tarafından sınırlarımıza girdiğimizde yine Batı tarafından çıkarken, Güney tarafımızda yine Akçakoca'ya doğru gerçekten ilimizin tamamı neredeyse ormanlarımızla kaplı. Yüz ölçümümüzün yüzde 52'si orman. Bunun da yüzde 97'si nitelikli orman durumunda. Gerçekten çok şanslı bir iliz. Buradaki amacımız hem ormanlarımızı korumak hem de yeni ormanları ilimize kavuşturmak."Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan ise ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan toplumun bütün kesimlerinin toprakla bütünleşmesi hedeflenirken diğer taraftan son yıllarda yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmanın hedeflendiğini söyledi.
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını ifade eden Kağan, "Düzce Orman İşletme Müdürlüğü olarak 44 noktada 30 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü olarak tören esnasında bu sahada 50 dönümlük bu sahada 2 bin adet Türk fındığı, 2 bin adet biberiye, 4 bin adet kekik, bin üvez, 3 bin adet kestane olmak üzere toplamda 12 bin adet fidan dikilecektir." diye konuştu. Daha sonra Vali Dağlı, öğrenciler ve protokol üyeleri ile beraber fidan dikimi gerçekleştirdi.
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