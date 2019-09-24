86 yaşında ikinci üniversiteden mezun oldu İzle

-Ömer Ünal’ın torunlarının fotoğrafı

-Ömer Ünal ile röportaj

-Torunu Deniz’in Ömer Ünal’ın elini öpmesi

-Torun Deniz ile röportaj

-Ömer Ünal’ın küçük oğlu ile röportaj

-Ömer Ünal’ın büyük oğlu ile röportaj

-Ömer Ünal’a diplomasının verilmesi

-Ailenin Ömer Ünal’ı alkışlaması



( BALIKESİR -ÖZEL)- Mezuniyet sevincini torunu ile paylaştı- Ömer Ünal: "86 yıllık hayatımda 2 yüksekokul, 1 üniversite, 1 yüksek lisans eğitiminden geçmiş oldum" BALIKESİR



- Balıkesir’de yaşayan Ömer Ünal,. Mezuniyetini sevincini ailesi ve torunu ile paylaşan Ömer Ünal’a diploması alkışlar eşliğinde verildi.

Hayatını eğitime adayan Balıkesirli Ömer Ünal,. Yaşadığı sevinci İHA muhabirleri ile paylaşan Ömer Ünal eğitim hayatını anlattı. Ünal, "Adım Ömer Ünal. 1934 yılı Balya Kayalar’da doğdum. İlkokulu orada bitirdim. Okullar bittikten sonra hayata atılma dönemi başladı.

Köye gidişlerim seyrekleşti. 25 yıllık hizmetten sonra emekli oldum. Bir süre Ankara’da kaldım. Çocuklarım Balıkesir’e yerleşmeye başlayınca bende buraya geri döndüm. Necati Eğitim Enstitüsü mezunuyum 1952’de. Ondan önce Diyarbakır İlköğretmen okulunu bitirdim. 1957’de burayı bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı hizmetinde oldum. Öğretmenlik ve yöneticilik yaptım. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin fark derslerini verip onu bitirdikten sonra yüksek lisansımı orada tamamladım. Emekli olduktan sonra 2017 yılında açık öğretim fakültesine yeniden kaydolup öğrenci oldum ve 2019’da bu yıl onu bitirdim. 15 Eylül’den bu yana 86 yaşındayım. Böylece 2 yüksekokul, 1 üniversite, 1 yüksek lisans eğitimlerinden geçmiş oldum. Ben okumayı çok seviyorum. İstiyorum ki; gecem gündüzüm işlerim hep okuma ile yazma ile sürsün gitsin ama yaşlılık bazen izin vermiyor. Şimdiye kadar tasarladığım ancak yarım kalmış bazı kavramlar ve konular var. Onları derlemeye çalışıyorum. Ben sağken bu çalışma biter mi bilemiyorum. Kayalar Köyü tarihini yazmıştım daha önce, sözlük ile birlikte çok hacimli olacağını düşündük ve ayrıştırdık. Hukuk benim için bir özlemdi. Hiç değilse ön lisansını bitirerek onu dindirdiğimi düşünüyorum. Bu yaştan sonra avukatlık yapmayı düşünemiyorum zaten. Ceza hukukunda neler suç, neler affedilir, toplumsal dalgaları bu açıdan bakınca daha iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" dedi.

Kendi okudu, çocuklarını da okuttu Çalışma masasında torunlarının ve çocuklarının fotoğrafları bulunan Ömer Ünal, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.



Ömer Ünal, "Eğitim hayatımda en büyük destekçim ailem. Eşim, çocuklarım. Beni daima teşvik etmişlerdir. Yaşam öykümü anlatan kitap da Kayalar üzerine yazdığım kitap da onların desteği ile oldu. Onlar özendirmenin dışında beni yönlendirmede de yardımcı oldular. Düşüncelerini paylaştılar. Onlara müteşekkirim. Özellikle Kayalar Ağzı sözlüğü çalışmamızda bir sözcük duyuyorum, eşime soruyorum. Hatırlıyorsa onu kayıt altına alıyoruz" dedi.

Ömer Ünal’ın torunu 12. sınıf öğrencisi Deniz Ünal ise büyükbabası ile gurur duyduğunu söyledi.



Deniz Ünal, "Büyükbabamla gurur duyuyorum. Gerçekten ailemizin gururudur. 85 yaşına kadar pes etmeden çalışması bizim de idolümüzdür. Ona her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Bizim üzerimizde emekleri çoktur. Teşekkür ediyorum kendisine" şeklinde konuştu.

Ömer Ünal’ın 62 yıllık hanımı Elmas Ünal ise eşine destek verdiğini söyledi.



Kendisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli olan Ömer Ünal'ın iki oğlu ve gelinleri ile en büyük torunu doktorluk mesleğini seçerken, Ömer Ünal'ın çocukları babalarının okuma azmini kendilerine de aşıladığını söyledi.



Ömer Ünal’ın küçük oğlu 55 yaşındaki Doktor Ahmet Ünal ise babasının okuma aşkının kendisine de örnek olduğunu söyledi.



Dr. Ünal, "Babamın ikinci üniversiteyi bitirmesinin ardından ben de ikinci üniversiteye kayıt yaptırdım. İlerleyen yaşlarda en az onunla aynı seviyeye gelebilmek. Bize her zaman örnek olmuştur, gurur duyuyoruz" dedi.

Ömer Ünal’ın büyük oğlu 59 yaşındaki Doktor Erdal Ünal, "Babamın yüksek lisans yaptığı yıllarda ben de ortaokul yıllarındaydım. Aynı masada çalışırdık. Babam benden daha geç saatlere kadar çalışırdı. Sanırım o disiplin bize de aşılandı. Toplumumuzda okumanın kitabın daha az okunduğu bu dönemde babamın bu yaşta okuldan mezun olması gençlere de örnek olmalı. Bizler, babamı çocuklarımıza örnek gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Balıkesir Büro Yöneticisi Necati Eroğlu ise 86 yaşında üniversiteden mezun olan Ömer Ünal'ın en yaşlı mezun olduğunu söyledi.



Yönetici Eroğlu, evinde ziyaret ettiği Ömer Ünal'a diplomasını vererek tebriklerini sundu.

