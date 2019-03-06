84 yıllık tarihi ilkokul tadilat bekliyor İzle

-GÖKÇELER KÖYÜ TARİHİ İLKOKUL BİNASI GÖRÜNTÜLERİ

-İSMAİL TÜRKOĞLU İLE RÖPORTAJ

-İSMAİL ÇAKIR İLE RÖPORTAJ

-İSMAİL TÜRKOĞLU İLE RÖPORTAJ

-FATMA ŞAHİN, FATMA YILDIRIM VE DUDU BAYRAM İLE ORTAK KONUŞMA

-GÖKÇELER KÖYÜ TARİHİ İLKOKUL BİNASI GÖRÜNTÜSÜ



( KÜTAHYA )- Simav’ın Gökçeler köyündeki 84 yıllık tarihi ilkokulunun “Millet Kıraathanesi”ne dönüştürülmesi isteniyor KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesine 6 Kilometre uzaklıktaki Gökçeler köyünün tarihi ilkokul binası kaderine terk edildi. 1935 yılında yapıldığı belirtilen tarihi okulun restore edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiye ettiği ‘Millet Kıraathanesi’ne dönüştürülmesi isteniyor. Gökçeler köyü sakinlerinden İsmail Türkoğlu, "Köyümüzün okulu 1935 yılında 5 sınıflı yapılmış olup, alt kısımda bahçesi vardır. Öğrenciler için parsellenmiş alanlarda tarım çalışmaları yapardık. İlkokulumuzun tekrar aynı özelliklerde restore edilmesi için Vakıfların bu konuyla ilgilenmesini arzu ediyoruz” dedi.

Gökçeler köyünde yaşamını sürdüren İsmail Çakır, “Ben çocukluk yıllarımda, bu okulun sınıflarında öğrenim görmüştüm. Bazen bir kitap ve roman okumak için buraya geliyorum, okulun bu durumunu gördükçe çok üzülüyorum. Bu durum içler acısı, okulun durumu gözler önünde. Buranın aslına uygun bir şekilde tekrar onarılmasını ve kütüphane veya müze şeklinde yapılmasını istemekteyiz” diye konuştu.

Emekli memur İsmail Türkoğlu, Tarihi İlkokul binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiye ettiği “ Millet Kıraathanesi” şeklinde düzenlenmesini istediklerini ifade etti.

Tarihi İlkokul binasına komşu olan Gökçeler köyü sakinlerinden Fatma Şahin, Fatma Yıldırım ve Dudu Bayram, yıllar önce çatısı son kez aktarılan tarihi binaya hiç bakım yapılmadığını, bazen saman deposu olarak kullanıldığını belirterek, okulun yıkılıp gitmesine çok üzüldüklerini söylediler.

