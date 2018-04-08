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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
84 kaçak göçmen yakalandı - İZMİR

84 kaçak göçmen yakalandı - İZMİR

- Madra Çayı önünde şişme bota binmeye çalışan göçmen grup - Şişme botla Yunan adalarına geçmeye çalışırken grubun yakalanması İZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Dikili ilçesi Madra Çayı önünde şişme bota binmeye çalışan göçmen grubunu tespit etti.Bölgeye hareket eden ekipler, 39 Afgan uyruklu göçmeni yakaladı.Dikili ilçesi Aslan Burnu açıklarında illegal yollardan şişme botla Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan 6'sı Irak ve 39'u Suriye uyruklu 45 göçmen de jandarma ekiplerine teslim edildi.Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.Her iki olayda yakalanan 84 yabancı uyruklu, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaçak Göçmen Jandarma Kaçak Akalan Adala 

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