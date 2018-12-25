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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
83 yaşındaki muhtar yeniden aday - DENİZLİ

83 yaşındaki muhtar yeniden aday - DENİZLİ

- Muhtarlık binası dış detay - Vatandaşların muhtarlığa gelerek işlem yapması - Muhtarlık binası içinden detay - Mustafa Şükrü Özbek'in konuşması - Mahalleli Gülsüm Kirazlı'nın konuşması - Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde 25 yıldır muhtarlık yapan 83 yaşındaki Mustafa Şükrü Özbek, yeniden aday olacağını açıkladı - Mustafa Şükrü Özbek: - "Ben bu mesleği aşkla yapıyorum. Ölünceye kadar muhtar olarak devam etmek istiyorum ve adaylığımı koyuyorum. Halka hizmetle bu işi devam ettireceğim"DENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde 25 yıldır muhtarlık yapan 83 yaşındaki Mustafa Şükrü Özbek, sağlığı elverdiği sürece muhtarlık yapmak istiyor.Doğduğu mahalleye 1993 yılında muhtarlık için aday olan Mustafa Şükrü Özbek, seçilmesinin ardından kesintisiz olarak 25 yıldır görevine devam ediyor.Özbek, 1153 sokaktaki muhtarlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi sitesinde motor tamircisi olarak çalıştığı 1993 yılında mahallesindeki muhtarının çalışmalarını beğenmediği için muhtar adayı olmaya karar verdiğini söyledi.

Mahallesini çok sevdiğini anlatan Özbek, "Burada doğdum burada yaşlanıyorum. Vatandaşıma hizmet etmek için ömrümü geçiriyorum. Önceden burada her yer çıkmaz sokaktı. Artık çıkmayan sokak yok. Bereket ki yollar yapıldı ve mahallemiz güzelleşti." dedi.
- "Yaşlıyım ama ruhum genç"Özbek, muhtar olarak halkın taleplerini yerine getirdiği zaman mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:"Yaşlıyım ama ruhum genç. Yaşlılığı kabul etmiyorum. Ben bu mesleği aşkla yapıyorum. Seçimlerde yeniden adayım. Kalpleri kırmadan, fakirin yanında olmak için çalışmaya devam edeceğim. Eski zamanlarda muhtarları yeri belli olmazdı. Vatandaş mağdur olurdu. Artık öyle değil. Yerimizde milletimize hizmet için devam ediyoruz. Seçimlerde bırakmak istesem de bıraktırmıyorlar. 'Devam edeceksin.' diyorlar. Ölünceye kadar muhtar olarak devam etmek istiyorum ve adaylığımı koyuyorum. Halka hizmetle bu işi devam ettireceğim."Mahalleli Gülsüm Kirazlı ise muhtardan memnun olduğunu belirterek "Muhtarımız babamız gibi. Kendisi güzel yürekli bir insan. Çalışmalarından memnunuz. Kendisi bizi her zaman iyi karşılıyor." diye konuştu.

Tarım Çıkmaz Sokak Irak Sanayi Sitesi 

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