83 yaşındaki Hatice Nine kep attı Haberi

-Kep atılması

-Pasta kesilmesi

-Öğrencilere hediye verilmesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan 83 yaşındaki Hatice Erkenalcı, okuryazarlık belgesini aldı ve kep attı. Sosyal belediyecilikte Gaziantep modeli oluşturan Büyükşehir, 2018 yılında yeni binasında hizmet vermeye başlayan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim annelerin diploma törenine ev sahipliği yaptı. 25 yıl önce eşini kaybeden Hatice Erkenalcı, açılan kurslarla, yıllardır hayalini kurduğu diplomasına kavuştu. Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, okuma yazma öğrenen kursiyerleri kutladı. Başkan Şahin’in elinden diplomasını alan Erkanalcı, okuma yazma öğrenen diğer yetim anneleriyle beraber kep attı.

