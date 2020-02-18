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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla alan 2 kişi tutuklandı İzle

82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla alan 2 kişi tutuklandı İzle

Şüpheliler çıkarılması

( VAN ) VAN

Cumhuriyet Akalan Trol 


- Van’ın Gürpınar ilçesinde satın aldıkları araca karşılık 82 bin TL değerinde sahte para veren 4 kişiden 2’si tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesinde C.A. isimli şahsın adına kayıtlı bulunan 65 plaka sayılı aracını 82 bin TL karşılığında satın alan 4 şahsın ayrıldıktan sonra almış olduğu paraların sahte olduğunu fark etmesi üzerine 155 Polis İmdat hattına olayla ilgili ihbarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda M.Ö., B.D., M.B. ve E.C. isimli şüpheliler satın almış oldukları 65 plaka sayılı araçla kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin araç sahibine verdikleri 82 bin TL’nin yapılan kontrolünde 4 ayrı seri numaralı 816 adet 100 TL’lik banknotların sahte olduğu değerlendirilmiştir. Sahte para ile alınan araç sahibine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca M.B. ve E.C. cumhuriyet savcılığından serbest, M.Ö. ve B.D. ise tutuklanmıştır” denildi.
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