81 köy yolunun kapandığı Elazığ'da kar mesaisi başladı Haberi

-ekiplerin kar temizleme çalışması yapması

-harput mahalle muhtarı röportaj

-genel ve detay



( ELAZIĞ )- Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşmasıyla kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı ELAZIĞ



- Meteorolojinin önceden uyardığı kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olmasıyla birlikte kapanan köy yollarında kar mesaisi başladı.

Kar yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'ın yüksek kesimlerine kar düştü. Dün geceden itibaren etkili olan ve ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 17 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma kapandığı kentte özel idare ekipleri de sabah erken saatlerden itibaren mesaiye başladı.

Köy bağlantı yolları başta olmak üzere kapanan yollar temizlenmeye başlandı. Öte yandan tarihi Harput Mahallesi'nin yukarı kısımlarında kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Kar ayrıca bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'de yağışları ara ara devam edeceğini merkezde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağını bildirdi. Harput’ta lapa lapa kar yağışının olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Elazığlılar karı ve beyaz örtüyü bekliyordu. Şükürler olsun Harput tekrar kara kavuştu. Yerde yaklaşık 10-15 santim kar bulunmaktadır. Tüm Elazığlılar ve Harputluları bu rahmetten bizleri mahrum bırakmadığı için şükürler olsun. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yoları temizliyor. Her han gibi bir kapanma olmadı bizim yollarda. Bu yıl kar yağışı geçen yıla göre daha geç başladı.

Daha önce kar duasına çıktık. Rabbim bu rahmetini ve bereketini eksik etmez. Kar demek su demek bereket demektir” dedi.





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