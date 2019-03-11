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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'81 İl 81 Anaokulu Projesi' - ESKİŞEHİR

'81 İl 81 Anaokulu Projesi' - ESKİŞEHİR

"81 İl 81 Anaokulu Projesi" - ESKİŞEHİR - "81 İl 81 Anaokulu Projesi" - Açılış programı - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın konuşması "81 İl 81 Anaokulu Projesi" - Türk Kızılay İstanbul Şubesince başlatılan proje kapsamında Eskişehir 'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kardeşler Ortaokulu bahçesine inşa edilen Hacı Fatma Şengül Kızılay Anaokulu hizmete açıldı - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım: - "Bugün bir milyondan fazla çocuğumuz okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanıyor. Daha fazla çocuğumuza bu imkanı sağlamak zorundayız"ESKİŞEHİR (AA) - Türk Kızılay İstanbul Şubesinin hayata geçirdiği "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Eskişehir 'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Kardeşler Ortaokulu bahçesinde inşası tamamlanan anaokulu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı.Semiha Yıldırım, Hacı Fatma Şengül Kızılay Anaokulu'nun açılışında, projenin üç yıl önce başlatıldığını hatırlattı.Okul inşaatlarına hayırseverlerin yaptığı katkılara dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:"Peygamberimiz Hz. Muhammed, insanlığa 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz' diyor. Bu mesaj, evlatlarımıza ne bırakacağımıza dair sorunun en doğru cevabıdır. Yalnız Türk milletine değil insanlığa umut ışığı olan Kızılay'ımızın İstanbul Şube Başkanlığı, '81 il 81 Kızılay Anaokulu' projesini hayata geçirdi. Eşim Binali Yıldırım ve ailemin desteğiyle var gücümle bu projenin tamamlanması için payıma düşen görevi yapmaya gayret ediyorum. Bugün bir milyondan fazla çocuğumuz okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanıyor. Ancak daha fazla çocuğumuza bu imkanı sağlamak zorundayız."Türk Kızılay İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yıldırım da projeye katkılarından dolayı Semiha Yıldırım'a teşekkür etti.Anaokulunun yapımını üstlenen iş adamı Vural Ak ise emeği geçenlere teşekkür ederek, proje içinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit'in de katıldığı tören, kurdele kesilerek açılan okulun gezilmesiyle sona erdi.

Lyon İlham Okul Öncesi Eğitim Hayırseverler Irak 

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