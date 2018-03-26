802 adet gümüş sikkeyle yakalandı serbest kaldı

- Burdur'da 802 adet İslami döneme ait sikkeyle yakalanan S.Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Tarihi eser kaçakçılarının ellerinde bulunan tarihi eseri satacakları duyumunu alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur’un Karamanlı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Karamanlı-Yeşilova yolunda yapılan uygulamada durdurulan otomobilde arama yapan Jandarma ekipleri İslami döneme ait 802 adet gümüş sikke ele geçirdi. Ele geçirilen 802 gümüş sikke Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan S.Ç. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.