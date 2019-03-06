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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
800 yıllık Sarıhacılar köyü turistlerin gözdesi İzle

800 yıllık Sarıhacılar köyü turistlerin gözdesi İzle

Tarihi Sarıhacılar Mahallesinde ziyaretçilerden görüntü

İngiltere Düğmeli Evler Yabancı Turist Erken Rezervasyon Ziyaretçiler 

-Tarihi caminin turistlere tanıtımı
-Turizm acentesi pazarlama sorumlusu Faruk Boztaş ile röportaj,
-Alman turist Evelin Nisa'n ile röp.

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Akseki ilçesinin 800 yıllık geçmişi olan Sarıhacılar Mahallesi, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Mahallede aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi evler ile tarihi İpek Yolu büyük ilgi topluyor. Manavgat Side bölgesinde turizm acentesi pazarlama sorumlusu Faruk Boztaş, Son yıllarda alternatif turizm kapsamında Sarıhacılar mahallesine 50 bin yabancı turistin geldiğini söyledi.

Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere olmak üzere, diğer batı ve Doğu Avrupa ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapan Sarıhacılar Mahallesinde bulunan 300-400 yıllık düğmeli evler ve tarihi cami, tarihi göç yolunu misafirlerin öncelikli uğrak yeri oldu. Misafirlerimiz etkileniyor Geçen yıl Akseki bölgesine yaklaşık 50 bin yabancı ziyaretçi getirdiklerini söyleyen Faruk Boztaş, " Bu yıl ise bu sayının daha fazla olmasını bekliyoruz. Geçen yıla göre bu yıl erken rezervasyonlara göre rakamlar yüzde otuz-40 civarında artış göstermektedir. Buda bizi mutlu ediyor. Türk turizmi ve bu bölgenin turizmden iyi şekilde nasipleneceğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Almanya'dan Türkiye'ye gelerek Sarıhacılar mahallesini ziyaret eden Evelin Nisa'n, İlk defa Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, buradaki yöre halkı çok misafirperver. Bize çok iyi davrandılar. Buralardan çok hoşnut kaldım. Düğmeli evleri ilk kez gördüm ve hayran kaldım. " diye konuştu.

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